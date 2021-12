O filme inspirado na história de vida da cantora canadiana Céline Dion, ‘A Voz do Amor’, estreia-se hoje nas salas de cinema. Protagonizado e realizado pela atriz e realizadora francesa Valérie Lemercier (que esteve recentemente em Portugal a convite da 22ª Festa do Cinema Francês), a longa-metragem conta o percurso de Céline Dion – do anonimato ao estrelato, ainda na adolescência.









Mas esta é uma adaptação livre da sua história e, por isso, no grande ecrã, Céline Dion chama-se Aline (papel interpretado pela própria Valérie Lemercier ) e é a 14ª filha de um casal do Quebeque dos anos de 1960, nascida numa casa onde a música impera. Quando um produtor descobre a voz de Aline, decide-se a transformá-la na maior cantora do Mundo. Apoiada pela família e guiada pela experiência de Guy Claude (Sylvain Marcel) e pelo amor que este nutre por ela, Aline começa a trilhar o seu extraordinário caminho, que a fará tocar o coração de milhões de pessoas em todo o Mundo.

Sabe-se que Céline não leu o guião, preferindo dá-lo à sua equipa para a devida verificação. Uma irmã, porém, reagiu ao filme, afirmando que este “está longe de retratar a realidade familiar” da cantora.

outras estreias



‘Mães Paralelas’



O novo filme do espanhol Pedro Almodóvar conta a história de duas mulheres, Janis e Ana, que se encontram no quarto de hospital onde vão dar à luz.





‘Cantar 2’



No segundo capítulo da comédia musical animada, Buster e o seu novo elenco têm em vista a estreia de um novo espetáculo no Crystal Tower Theatre.





‘De Gaulle’



O filme de Gabriel Le Bomin faz-nos recuar a 1940: um homem, Charles de Gaulle, acabado de ser promovido a general, quer alterar o curso da História.