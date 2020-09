Num subúrbio de Londres, Bela (Lúcia Moniz) e Jota (Rúben Garcia), um casal de imigrantes portugueses com três filhos, luta para sobreviver. Quando ocorre um mal-entendido na escola com Lu (Maisie Sly), a filha surda, que apresenta marcas nas costas, os serviços sociais decidem retirar-lhes as crianças, sem que seja feita uma avaliação completa da situação.









Inspirado em factos reais, ‘Listen’, a primeira longa-metragem da atriz e realizadora Ana Rocha de Sousa, foi distinguido com quatro prémios no Festival de Cinema de Veneza, que terminou ontem: o Bisato d’Oro, para melhor realização, o Leão do Futuro - Luigi De Laurentiis (no valor de 84,4 mil euros), e ainda o Sorriso Diverso Venezia e o prémio especial do júri ‘Horizontes’.

A coprodução luso-britânica, rodada em Londres com elenco português e inglês, chegará às salas portugueses em 2021.





Ana Rocha, de 41 anos, que está a viver no Reino Unido desde 2010, quando abandonou a carreira de atriz em Portugal para estudar cinema, diz que começou a fazer pesquisa para o filme em 2016, depois de ter lido alguns casos semelhantes na imprensa. “O meu pai era juiz e a minha relação com a Justiça sempre foi muito profunda. Fui educada para distinguir o certo do errado. Mas o certo e o errado nunca são preto e branco”, disse à ‘Variety’ a cineasta, que quer que o seu trabalho “levante questões, sem culpar ninguém”. “As crianças têm de ser protegidas. Mas separá-las da família deveria ser, sempre, a última opção”, acrescenta.