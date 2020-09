Filme de Ana Rocha de Sousa volta a ser premiado em Veneza

A realizadora portuguesa Ana Rocha de Sousa voltou a ser galardoada no Festival de Cinema de Veneza, em Itália, com o filme Listen. Sousa venceu este sábado o prémio Leão do Futuro - Prémio Luigi De Laurentiis para o Melhor Filme de Estreia e ainda o Prémio Especial do Júri Orizzonti (uma secção à parte da competição pelo Leão de Ouro), segundo o site Variety.



O filme, que conta com Lúcia Moniz no papel principal, já tinha sido distinguido com o prémio Bisato d'Oro de melhor realização, e também com o prémio Sorriso Diverso Venezia, pela sua abordagem às questões sociais.

"Listen" é a primeira longa-metragem da atriz e realizadora Ana Rocha de Sousa e a narrativa inspira-se em factos reais. É um drama familiar de uma família portuguesa emigrada no Reino Unido, a quem os serviços sociais lhe retiram os três filhos menores, por suspeita de maus tratos. Em entrevista à agência Lusa dias antes da estreia mundial do filme em Veneza, a realizadora recuava a 2016 para falar da criação deste filme, depois de ter vivido e estudado em Londres, de ter sido mãe e de ter tomado conhecimento de casos de emigrantes que viveram aquele drama, retratado em "Listen". "Não é de todo um filme contra ninguém em específico, mas pretende levantar questões; se não haverá outras formas de salvaguardar o superior interesse estas crianças e destas famílias para lá da adoção. (...) A grande dificuldade do tema são algumas definições demasiado subjetivas em termos legais que tornam o sistema [social] muito falível", contou. "Listen" tem coprodução luso-britânica, foi rodado nos arredores de Londres com elenco português e inglês, encabeçado por Lúcia Moniz, Ruben Garcia e Sophia Myles. Chegará aos cinemas portugueses em 2021.