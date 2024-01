Filme de Daniela Melchior a braços com polémica

A estreia de ‘Road House’, o novo filme de Daniela Melchior, no qual a atriz portuguesa contracena com o consagrado Jake Gyllenhaal, está a causar polémica por causa do descontentamento do elenco e do seu realizador, Doug Liman. O cineasta não aceita que o filme estreie somente nas plataformas de streaming quando foi originalmente pensado para os grandes ecrãs do cinema e, como forma de protesto, optou por não estar presente na antestreia mundial da película, prevista para 8 de março, na sessão de abertura do Festival SXSW, Texas.









Ver comentários