Filme de Eunice Muñoz chega hoje aos cinemas

Chega esta quarta-feira a 32 salas de cinema de todo o País o filme documental ‘Eunice ou Carta a uma Jovem Atriz’, que assinala os 80 anos de palco de Eunice Muñoz. Tendo a casa onde vive a atriz como um dos principais cenários, o documentário tem realização assinada por Tiago Durão (companheiro da neta Lídia Muñoz), segundo o qual o filme pretende mostrar “não só a maior atriz nacional no palco”, mas também “a mulher, a amante, a mãe, as suas memórias e a relação cúmplice com a neta”, que com ela contracena e a quem “passa o testemunho”.