Foi uma noite inesquecível para o elenco de ‘Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo’, que arrebatou, na madrugada desta segunda-feira, em Los Angeles (EUA), quase todos os galardões de cinema dos Prémios do Sindicato dos Atores (SAG).



O filme foi para casa com as estatuetas para Melhor Atriz (Michelle Yeoh), Melhor Atriz Secundária (Jamie Lee Curtis), Melhor Ator Secundário (Ke Huy Quan) e Melhor Elenco. Um recorde absoluto na história destes galardões, entregues há quase 30 anos.

Prémios do Sindicato dos Atores





Foi, também, a primeira derrota de Cate Blanchett, que tem estado imparável com a sua interpretação em ‘Tár’, enquanto Brendan Fraser foi considerado o Melhor Ator por ‘A Baleia’ (estreia esta semana em Portugal).



a Jennifer Coolidge a estatueta de Melhor Atriz em Série Dramática. Já ‘Top Gun: Maverick’ saiu com um prémio de consolação: Melhor Trabalho dos Duplos. Sally Field foi Prémio Carreira.