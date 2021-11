O filme sobre a vida de Freddie Mercury, ‘Bohemian Rhapsody’, um dos maiores sucessos de sempre do cinema, vencedor de quatro óscares e que gerou 806 milhões de euros de receitas, afinal deu prejuízo: mais de 45 milhões de euros. Pelo menos é o que diz a produtora.









O argumentista Anthony McCarten não se conforma e vai para tribunal para obrigar a abrir os livros de contabilidade. O processo visa o produtor Graham King e precisamente a produtora GK Films e tem como argumentos “violação de contrato”, “violação de acordo implícito de boa-fé e negociação justa”. O prejuízo registado está a gerar curiosidade em Hollywood e a voltar a levantar a velha discussão de como os ganhos e os gastos de filmes de sucesso são administrados e depois são ‘fantasiados’ pelos contabilistas.

Anthony McCarten alega no processo que a produtora e o estúdio definiram os lucros de maneira bizarra, aplicando diversas taxas abusivas e alegando custos que ele não reconhece. O argumentista garante que tinha um acordo com os integrantes vivos da banda para receber 5% do lucro do filme mas a verdade é que nunca chegou a receber um centavo.









No total, o filme custou 48 milhões de euros mas a contabilidade da distribuidora, o estúdio 20th Century Fox, vendido à Disney, regista um prejuízo de 45 milhões.

Como resposta, a GK Films quer trazer a Fox e a atual proprietária do estúdio, Disney, para a batalha judicial.