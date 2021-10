Majestática, solene e inteligente. A nova versão do clássico de ficção científica ‘Dune’ chega amanhã às salas de cinema, envolta em enorme expectativa, até porque o filme original de 1984, dirigido pelo realizador David Lynch, fracassou nas bilheteiras e dividiu opiniões.









Com um orçamento chorudo de 140 milhões de euros, esta grande produção parte também da obra literária de Frank Herbert (1965), mas desta vez evita condensar toda a ação num só filme. Este novo ‘Duna’ é apenas a primeira parte, e a segunda, alerta o realizador Denis Villeneuve, está dependente do sucesso das bilheteiras desta grande aposta dos estúdios Warner.

O realizador que antes impressionou com a sequela do clássico ‘Blade Runner’ tem mão segura na forma de narrar as peripécias de Paul Atreides (Timothée Chalamet), jovem promissor (e visto como um messias) que lidera a reconquista do planeta Arrakis, terra desértica que possui uma preciosa especiaria, que dá sentido a tudo.





Com uma imponente carga visual, ‘Duna’ ganha dimensão no ecrã gigante, com ajuda de efeitos especiais à medida. O elenco sonante inclui nomes como Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Zendaya, Jason Momoa e Javier Bardem.



outras estreias

‘Halloween Mata’







‘A Ilha de Bergman’



Um casal de cineastas (Tim Roth e Vicky Krieps) viaja até à ilha sueca de Färo, que inspirou o cinema de Ingmar Bergman. Realidade e ficção vão aliar-se.





‘Fabian’



Em competição no festival de Berlim, este drama alemão passa-se em 1931 e segue os passos errantes do publicitário Jakob Fabian (Tom Schilling).