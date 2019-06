Filme ‘Linhas Tortas’ chega hoje aos cinemas protagonizado por Joana Ribeiro e Américo Silva

Em 2014, a realizadora Rita Nunes começou a sonhar com um filme que desse conta de uma realidade tão atual quanto perigosa: a das paixões que nascem e florescem nas redes sociais, entre pessoas que nunca se viram.Cinco anos depois do sonho, o filme ‘Linhas Tortas’ chega ao grande ecrã, com argumento de Carmo Afonso e interpretações de Joana Ribeiro e Américo Silva.Joana dá corpo a uma jovem atriz que se apaixona por um homem que nunca viu e que tem, na internet, um perfil anónimo.Américo Silva é o jornalista cinquentão que está do outro lado da linha mas que, apesar de marcar um encontro com ela, não vai poder comparecer... "É uma história com apelo universal", diz Rita Nunes. "Não tem propriamente um público-alvo. Destina-se a qualquer pessoa que goste de cinema e que se encante com uma história de amor".Foi a própria realizadora quem escolheu o elenco. "É uma questão de princípio, para mim: escolho sempre os atores com quem trabalho e neste caso queria a Joana e o Américo", revela."Queria o confronto entre a vedeta televisiva e o ator com um grande percurso teatral mas que é pouco conhecido do grande público", adianta.O orçamento de ‘Linhas Tortas’ foi reduzido: o ICA deu 250 mil euros para a produção e obrigou a realizadora a "sacrificar alguns aspetos técnicos" do filme.‘Linhas Tortas’ teve também o apoio do, que assim garante a estreia do filme em televisão na