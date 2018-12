Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filme mostra ano em que Salazar triunfou

Nova obra de António-Pedro Vasconcelos é protagonizada por Diogo Morgado.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

No Parque Mayer, em Lisboa, ensaia-se mais uma revista. Entretidos com uma vida social ativa, Diogo Morgado, Francisco Froes e Daniela Melchior envolvem-se num complexo triângulo amoroso.



O público chega da província em camionetas para dar tirinhos e mirar as pernas das coristas. Tudo isto em ‘Parque Mayer’, filme que António-Pedro Vasconcelos estreia esta quinta-feira nas salas nacionais, e com o qual o realizador já admitiu querer chamar a atenção para a fragilidade da democracia.



O filme abre, justamente, com um ardina a anunciar a aprovação da Constituição Política da República Portuguesa de 1933, que instaurou no nosso país a censura, a polícia política e a polícia de costumes. E tudo o que era divertido e colorido vai-se tornando gradualmente triste e cinzento...



"Não vivi os anos 30, mas é preciso mostrar às novas gerações que a democracia pode acabar de um momento para o outro", disse o realizador, que, para rodar este ‘Parque Mayer’, fez reconstruir o espaço, tal como era na altura, a partir de fotografias de época.



Apesar dos "custos evidentes" que tal operação acarreta, diz que era fundamental, pois "as pessoas estão habituadas aos filmes de Hollywood", conclui António-Pedro Vasconcelos.



SAIBA MAIS

1901

foi o ano que viu nascer o Parque Mayer, assim batizado por pertencer a Adolfo de Lima Mayer. Em 1920 o espaço foi adquirido por Artur Brandão e no ano seguinte por Luís Galhardo, que o transformou num parque de diversões e espetáculos.



Inauguração em 1922

O Parque Mayer foi inaugurado em junho de 1922 e pouco depois nascia o Teatro Maria Vitória, batizado em honra da atriz e fadista que tinha morrido anos antes. É o único teatro de revista a funcionar, graças ao empresário Hélder Freire Costa.