Filme "Ordem Moral" distinguido com três Prémios Autores 2021 da SPA

O filme "Ordem Moral" foi distinguido em três categorias (Melhor Argumento, Melhor Filme e Melhor Ator de Cinema) dos Prémios Autores 2021, atribuídos pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA).

Os vencedores dos Prémios Autores 2021, que visam distinguir "os mais importantes autores e obras que marcaram intensamente a vida cultural e artística portuguesa" no ano que passou, foram anunciados no sábado pela SPA, através de um comunicado divulgado no site oficial daquela organização.

Na área do Cinema, além de "Ordem Moral", que valeu prémios a Carlos Saboga (Melhor Argumento), Mário Barroso (Melhor Filme) e Marcello Urgeghe (Melhor Ator), foi ainda distinguido "Listen", que valeu a Lúcia Moniz a distinção de Melhor Atriz.