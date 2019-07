Filme português 'A Herdade' conquista lugar na competição principal do Festival de Veneza

O filme português ‘A Herdade’, do realizador Tiago Guedes e produzido por Paulo Branco, estará em competição no 76º Festival de Cinema de Veneza, que decorre de 28 de agosto a 7 de setembro. Uma nomeação com um sabor especial para Portugal, após uma ausência de 14 anos daquele que é considerado um dos festivais mais conceituados de arte cinematográfica do Mundo."Estou muito feliz e orgulhoso com a nomeação, porque o Festival de Veneza é um dos mais difíceis para filmes independentes estarem presentes, basta ver o nome dos concorrentes. É absolutamente extraordinário um filme português, falado em português, ter esta projeção internacional", disse aoPaulo Branco sobre a nomeação que pode valer à película o Leão de Ouro.A ambiciosa produção conta a "saga de uma família proprietária de um dos maiores latifúndios da Europa, na margem sul do rio Tejo, fazendo o retrato da vida histórica, política, social e financeira do País, nos anos 40, atravessando o 25 de Abril até aos dias de hoje". Com estreia marcada para 19 de setembro, o filme tem Albano Jerónimo, Sandra Faleiro, Miguel Borges, João Vicente, Ana Bustorff e Beatriz Brás no elenco.A curta-metragem ‘Cães Que Ladram aos Pássaros’, de Leonor Teles, também vai estar em competição no 76º Festival de Cinema de Veneza, na categoria Orizzonti.‘The Truth’, do japonês Hirokazu Kore-eda, abre o festival, a 28 de agosto, e ‘The Burnt Orange Heresy’, do italiano Giuseppe Capotondi, encerra o evento a 7 de setembro.O Festival de Veneza é o mais antigo do Mundo, com mais de sete décadas de existência.