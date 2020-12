A decisão foi comunicada pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) à Academia Portuguesa de Cinema (APC), que entretanto se viu obrigada a abrir uma votação relâmpago à meia-noite de sexta-feira para encontrar um novo candidato para Portugal aos Óscares 2021 (votação termina às 23h59 de domingo).



O filme ‘Listen’ de Ana Rocha de Sousa, sucesso de bilheteira este ano nas salas portuguesas, distinguido com seis prémios no Festival de Veneza, foi rejeitado como candidato aos Óscares na categoria de Melhor Filme Internacional. Tudo porque não cumpre um dos critérios de elegibilidade que obriga a que pelo menos 50% do filme candidato seja falado em língua não inglesa (recorde-se que ‘Listen’ recorre à língua inglesa por retratar a história de um casal imigrante português em Londres).A decisão foi comunicada pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) à Academia Portuguesa de Cinema (APC), que entretanto se viu obrigada a abrir uma votação relâmpago à meia-noite de sexta-feira para encontrar um novo candidato para Portugal aos Óscares 2021 (votação termina às 23h59 de domingo).

Sobre a rejeição de ‘Listen’, Paulo Trancoso, presidente da APC diz que “a aceitação do filme enquanto candidato de Portugal dependeria da flexibilidade do comité internacional da AMPAS”. E adianta: “Estávamos confiantes de que o contexto particular desta candidatura justificaria a sua aceitação, mas no final isso acabou por não acontecer”. O CM tentou uma reação de Ana Rocha de Sousa mas sem sucesso.





Os novos nomeados



Com a rejeição de ‘Listen’, a Academia Portuguesa do Cinema (APC) vai agora votar em três novos nomeados para candidatura aos Óscares. São eles ‘Mosquito’, do realizador João Nuno Pinto, ‘Patrick’ de Gonçalo Waddington e ‘Vitalina Varela’, de Pedro Costa .





Filme premiado



Coprodução luso-britânica encabeçado por Lúcia Moniz, Ruben Garcia e Sophia Myles, ‘Listen’ venceu seis prémios no Festival de Veneza, entre os quais o ‘Leão do Futuro’, para uma primeira obra e o prémio especial do júri ‘Horizontes’.