Filme português nomeado para os Óscares chega às salas de cinema a 16 de fevereiro

O filme "Ice Merchants", de João Gonzalez, nomeado para os Óscares na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação, estreia-se nos cinemas portugueses a 16 de fevereiro, revelou, esta terça-feira, a distribuidora Cinemundo.

A estreia acontecerá no circuito comercial, num "modelo de exploração de cinema em sala inovador em Portugal", que está ainda a ser ultimado com as exibidoras, referiu à agência Lusa fonte da distribuidora.

Segundo a Cinemundo, as sessões de cinema estarão centradas apenas no filme de João Gonzalez e o preço do bilhete será "mais acessível".