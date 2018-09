Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filme que Kevin Spacey destruiu chega esta quinta-feira

'Clube dos Bilionários' conta a história de jovens ambiciosos que queriam enriquecer depressa e acabaram na prisão.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

É inspirado numa história real e tinha tudo para ser um êxito: 'Clube dos Bilionários', que chega esta quinta-feira às salas, recorda o percurso, trágico, de um grupo de rapazes de boas famílias que, na década de 80, se enredaram num esquema para enriquecer depressa e acabaram no tribunal, julgados por duplo homicídio. Joe Hunt (que no filme é interpretado pelo ator Ansel Elgort) está preso - apanhou prisão perpétua, sem direito a gozar de liberdade condicional. Ainda neste mês a família lançou uma petição a pedir a sua libertação.



O filme que conta a história toda fez, porém, a pior estreia de sempre nos Estados Unidos, arrancando uns miseráveis 107 euros na primeira noite de exibição, no país inteiro. Mas a razão foi só uma: Kevin Spacey. O ator, que tinha acabado de ser acusado de assediar sexualmente jovens com quem se cruzava em contexto de trabalho, e não só, estava a ser despedido de todo o lado. A série de televisão 'House of Cards' dispensou-o e, pouco depois, o realizador Ridley Scott refez todas as cenas em que ele entrava no filme 'Todo o Dinheiro do Mundo', substituindo-o pelo colega Christopher Plummer.



Spacey, que só fez mais um filme (sobre o escritor Gore Vidal, ainda sem data de estreia prevista), retirou-se entretanto da vida profissional e fez saber que está "em tratamento" para resolver o seu "problema".



Resta saber o que é que este 'Clube dos Milionários' vai render - ou não - em termos de bilheteira no nosso País.