“Uma lição de vida”. É assim que o realizador Vicente Alves do Ó descreve a experiência de ter trabalhado com Eunice Muñoz e Rogério Samora no filme ‘Amadeo’ - já nas salas de cinema - sobre o pintor Amadeo de Souza Cardoso (1887-1918).



“Quando trabalhamos com os verdadeiramente grandes aprendemos muito, nomeadamente a nunca perder a humildade perante a arte”, disse ao CM.









