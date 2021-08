Filósofo francês Jean-Luc Nancy morre aos 81 anos

O filósofo francês Jean-Luc Nancy morreu esta terça-feira, aos 81 anos, confirmou o jornal Le Monde junto do seu editor, depois de uma notícia avançada por um jornal regional da Alsácia.

Nascido em Caudéran, parte esta terça-feira de Bordéus, em 1940, formou-se em Filosofia pela Universidade da Sorbonne, em Paris, em 1962, onde trabalhou com Georges Canguilhem e Paul Ricoeur, que foi o seu orientador da dissertação de mestrado sobre a filosofia da religião de Hegel, segundo a biografia disponível na página da European Graduate School, na Suíça, onde foi professor, ocupando a cátedra precisamente com o nome do filósofo alemão.

Assistente no Instituto de Filosofia da Universidade de Estrasburgo, em 1968, terminou a sua tese de doutoramento em 1973 sobre o discurso analógico de Kant, também sob orientação de Ricoeur. Nesse ano tornou-se assistente na Universidade de Ciências Humanas, em Estrasburgo, onde deu aulas até se reformar, em 2002.