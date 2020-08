Fim de era no cinema: estúdios FOX acabam

A compra da 20th Century Fox pela Walt Disney está a ter cada vez mais reflexos na organização das duas grandes marcas de Hollywood (ou, mais precisamente, na extinção da primeira). A mais recente mudança diz respeito aos clássicos estúdios de cinema e televisão da FOX, que vão deixar de ter identidade própria e ser englobados na ‘máquina’ da Disney. Ou seja, deixam de existir os estúdios 20th Century Fox, que passam a ter a designação 20th Century Studios.Também o logótipo da FOX e a habitual fanfarra que nos habituámos a ouvir no início de cada filme (tal como o leão da Metro-Goldwyn-Mayer, outro dos grandes estúdios do período clássico de Hollywood), nas salas de cinema ou em casa, deverão desaparecer. O mesmo acontece em relação aos conteúdos televisivos, que deixam de ter o nome FOX associado.É o fim de uma era na meca do cinema norte-americano, resultado de um negócio fechado em março de 2019: os herdeiros de Walt Disney pagaram cerca de 60 mil milhões de euros para ficar com parte do império do magnata australiano Rupert Murdoch. Recorde-se que a Disney não comprou a companhia inteira, mas apenas os negócios de filmes e séries.foi o ano em que nasceu a 20th Century Fox, resultando da fusão da Fox Film Corporation, criada em 1915 por William Fox, grande produtora do período mudo, e a Twentieth Century Pictures, fundada em 1933 por produtores dissidentes da United Artists e da Warner Bros.Localizado em Los Angeles, foi um dos maiores estúdios de cinema nos últimos mais de 80 anos. Nele foram gravados filmes como ‘As Vinhas da Ira’, ‘Os Homens Preferem as Loiras’ e ‘Titanic’, entre muitos outros.