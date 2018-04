Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fingertips: “Só a música nos podia juntar”

Depois de terem andado de costas voltadas, Zé Manel e os Fingertips decidiram pôr as guerras de parte e deixar falar a música

Por Miguel Azevedo | 16:01

Quase nove anos depois de ter deixado, de forma litigiosa, os Fingertips, Zé Manel está de regresso ao grupo para comemorar os 15 anos do projeto. "Há um ano eu teria dito que isto era impossível de acontecer, mas este reencontro vem numa altura em que o peso das memórias se fazia sentir", explica o vocalista, que agora se reúne com Rui Saraiva e Jorge Oliveira, da formação original.



"Eles vieram ter comigo e mostraram-me a vontade em não privar mais as pessoas das nossas músicas. Chegámos a um acordo e houve uma conversa para não voltarmos a repetir erros do passado", diz ainda Zé Manel que, em 2010, chegou a interpor uma providência cautelar para impedir que o nome da banda que formara em 2003 pudesse continuar a ser usado.



De regresso ao ativo, a banda não só fez as pazes, como até já tem um tema novo: ‘My Everyday’. Essa canção "é a prova de que, se pusermos de lado o orgulho pessoal, as coisas podem avançar. Só a música nos podia juntar. É ela o grande amor das nossas vidas", adianta o vocalista. "Foi muito bom voltar ao local onde tudo começou, ao nosso estúdio em S. Pedro do Sul. Foi ali que eu cresci. Agora, quando voltei, parece que nada tinha mudado: entrei e lá estava o Rui, como sempre, sentado ao computador. Foi muito bom perceber que continuamos a funcionar em conjunto".



A banda prepara-se agora para lançar ‘15’, disco que reúne 15 anos de canções, clássicas e originais. O disco é editado na próxima sexta-feira, a que deverão seguir-se depois uma série de concertos, pensados ao pormenor para os fãs ou não fossem eles a grande razão do regresso. "Os Fingertips não eram só uma banda. Eram uma família de milhares de pessoas que nos acompanhavam".