Fogo arrasa castelo com mais de 500 anos no Japão

Um violento incêndio destruiu esta quinta-feira um dos monumentos mais emblemáticos da ilha japonesa de Okinawa. O edifício principal do castelo Shuri, construído há mais de 500 anos, ficou totalmente arrasado pelas chamas.Uma centena de bombeiros combateu o fogo durante cerca de dez horas, mas quando o sinistro foi dado como extinto pouco restava da ala central do castelo. O vento forte que se fazia sentir terá complicado muito o trabalho dos Soldados da Paz."Para nós o castelo Shuri é como uma entidade divina", afirmou à BBC Toyoko Miyazato, residente de 84 anos, de Naha, capital de Okinawa e antiga sede do Reino Ryukyu. Durante essa antiga dinastia japonesa, o castelo terá ardido por três vezes, tendo sido destruído de novo na Batalha de Okinawa, em 1945, uma das mais sangrentas travadas contra o Japão na II Guerra Mundial.O castelo foi declarado Património Mundial da UNESCO em 2000 e a sua imagem foi usada em notas comemorativas de 200 ienes.Para os habitantes de Okinawa o edifício é um dos símbolos maiores da identidades histórica partilhada. Ver o castelo de novo destruído é particularmente doloroso para os que testemunharam os bombardeamentos de 1945.Até meados dessa década do Séc. XX, o castelo Shuri albergou a maior universidade pública da ilha de Okinawa. Desde essa altura é uma atração turística muito procurada.Entre 1429 e 1879, o castelo foi palácio do Reino Ryukyu, que uniu Okinawa e governou boa parte das ilhas Ryukyu.O castelo foi destruído por vários fogos desde o Séc. XV e foi totalmente arrasado durante a Segunda Guerra Mundial.