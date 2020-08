Fogo deixa relíquias dos Queen em risco

Um grave incêndio florestal a escassos metros da sua casa em Surrey, Inglaterra, obrigou o guitarrista dos Queen Brian May a deixar esta semana a habitação e “as relíquias de uma vida inteira” para trás, entre elas vários objetos da banda britânica. O músico, que descreveu o momento como “traumático”, foi obrigado a abandonar a sua casa para ficar em segurança e assistiu, ao longe, ao combate ao fogo.









Nas redes sociais partilhou vídeos do incidente. “Estas imagens mostram a Anne Brummer [responsável pela associação de defesa da vida selvagem Save the Trust] e eu a olhar o incêndio florestal que ainda resiste a poucos metros de minha casa, no meu estúdio, e das relíquias de uma vida inteira”, escreveu. Brian May agradeceu também aos bombeiros “fantásticos” que “arriscaram as suas vidas para conter esta fornalha”.

Ao que se sabe, apesar do susto, nenhuma “relíquia” dos Queen foi afetada. O incêndio foi controlado mesmo a tempo de não provocar estragos na propriedade do músico. Este está a ser um ano atribulado para May, que sofreu uma lesão no nervo ciático e teve um ataque cardíaco.

Saiba mais





Fundação



Queen foram fundados em 1970 e atuaram, na sua formação clássica, até 1991, ano da morte do lendário vocalista Freddie Mercury.







e álbuns de estúdio lançados pela banda.

E ainda: 10 discos ao vivo, 15 compilações,

7 EP e 72 singles.



Vendas

A banda continua a atuar - desde 2011 com o cantor Adam Lambert. Já vendeu mais de 300 milhões de discos.