Foo Fighters e The National a caminho de Portugal: Rock in Rio avança com confirmações para 2022

Foo Fighters, The National e Liam Gallagher estão a caminho de Portugal. O Rock in Rio avançou esta segunda-feira, em comunicado, com as confirmações para o primeiro dia do festival adiado para 2022.A 9.ª edição do festival mantém assim o alinhamento previsto para o primeiro dia, no dia 18 de junho de 2022.Os bilhetes previamente adquiridos mantém-se válidos para a nova dataO Rock in Rio Lisboa voltará a animar a capital nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022."As três bandas vão "deitar abaixo" a Cidade do Rock a 18 de junho de 2022, assinalando em grande o arranque da 9.ª edição do festival que, devido à pandemia, se viu adiada por duas vezes consecutivas. Os bilhetes já adquiridos para este dia, tanto para a data original de 2020 como para 2021, mantém-se válidos", avança comunicado da organização do festival.