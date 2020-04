Foo Fighters, The National e Liam Gallagher continuam no cartaz do Rock in Rio Lisboa para a edição de 2021

Os norte-americanos Foo Fighters e The National e o britânico Liam Gallhagher, que deveriam atuar este ano no Rock in Rio Lisboa, já têm presença assegurada no festival, em 2021, anunciou hoje a organização.

"Foo Fighters, The National e Liam Gallagher sobem ao Palco Mundo da Cidade do Rock a 19 de junho do próximo ano, mantendo assim o alinhamento previsto para este dia", refere a organização do festival num comunicado hoje divulgado.



Os bilhetes já comprados para o dia 21 de junho deste ano, data em que os Foo Fighters, os The National e Liam Galhager deveriam atuar, são válidos para o dia 19 de junho do próximo ano, "não sendo necessária qualquer revalidação ou troca".