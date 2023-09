Foram vendidos 105 mil bilhetes para o Kalorama este ano

O Festival Meo Kalorama deu, este sábado, por terminados três dias recheados de música, arte e sustentabilidade.Face à primeira edição, que aconteceu o ano passado, a venda de bilhetes foi muito idêntica, apenas com a pequena diferença de 7 mil, sendo que, em 2022, venderam-se 112 mil, e este ano 105 mil. "Esta segunda edição correu muito bem. Este ano mudámos o recinto e temos recebido críticas positivas. Os serviços agregados, como casas de banho e restauração, têm tido menos pressão do que no ano passado, uma vez que as pessoas se aglomeravam num só ponto. Este ano, os palcos estão mais dispersos, assim como o público", adiantou Andreia Criner, diretora de comunicação do festival, aoNos dias 29, 30 e 31 de agosto de 2024, Lisboa volta a encontrar um festival com ainda mais inclusão. "Queremos manter o fio condutor. A segunda edição reforçou a primeira, mas queremos mais inclusão, representatividade, sustentabilidade e mais arte", rematou.