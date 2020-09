Forcado gravemente ferido em corrida em Reguengos de Monsaraz

A primeira corrida da temporada na praça de Reguengos de Monsaraz, no sábado, terminou da pior maneira, com João José Rosmaninho, do Grupo de Forcados Amadores de São Manços, a sofrer ferimentos graves ao pegar o quarto touro da noite. O jovem, de 24 anos, teve mesmo de ser transferido para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde se encontra "estável"."Estamos a acompanhar de perto a evolução do seu estado de saúde, mas os médicos estão otimistas", adiantou ao CM cabo dos Forcados Amadores de São Manços.João Rosmaninho, de 24 anos, foi colhido por um touro de 600 quilos e embateu violentamente contra as tábuas da arena, provocando-lhe uma lesão grave no fígado. O forcado foi imediatamente assistido na enfermaria da praça, sendo depois transportado para o Hospital do Espírito Santo, em Évora, onde foi submetido a uma cirurgia. Mais tarde, a gravidade do seu estado de saúde obrigou a que fosse transferido para Lisboa, onde se encontra internado.João Rosmaninho não foi o único forcado ferido durante a pega. Ao todo foram doze, dos quais seis tiveram de receber tratamento hospital. Segundo a Tauronews, o cabo do Grupo de Forcados Amadores de Monsaraz sofreu com uma fratura no tornozelo, outro bateu com a cabeça e perdeu os sentidos, enquanto um terceiro partiu vários dentes. Do Grupo de Forcados Amadores de Reguengos, os três feridos já estão em casa a recuperar.