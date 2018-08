Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal preserva memória do fascismo com museu na Fortaleza de Peniche

Antiga prisão política servirá para manter viva a memória de um período negro em Portugal.

17:10

Portugal planeia transformar uma prisão notória em Peniche, onde ativistas antifascistas foram espancados e torturados, num museu para ajudar a garantir que as memórias e experiências dos seus sobreviventes idosos não morram com eles.



E como o apoio a grupos de extrema-direita cresce em toda a Europa, os sobreviventes dizem que é vital que as gerações mais jovens aprendam sobre o sofrimento sob o poder de António Salazar, o mais antigo ditador de direita da Europa.



Salazar governou Portugal com mão de ferro de 1932 até à sua morte em 1968, embora o seu regime só tenha desmoronado em 1974, na revolução dos 'Cravos', onde não foi derramado sangue.



A imponente prisão da fortaleza na cidade de Peniche, a cerca de 100 quilómetros a norte de Lisboa, era a maior prisão do género na época de Salazar. Lá, a polícia secreta, conhecida como PIDE, lidou impiedosamente com os oponentes do regime.



A prisão será reaberta em abril como um museu dedicado à resistência anti-Salazar e à luta pela liberdade depois de o governo socialista minoritário de Portugal, apoiado pelos comunistas que ajudaram a derrubar o regime em 1974, ter revertido a decisão de entregar o sítio a investidores privados.



De pé, na cela onde passou quase uma década de sua vida, o veterano ativista comunista Domingos Abrantes, agora com 82 anos, lembrou a privação do sono, variações extremas de temperatura e chantagem emocional que ele e outros prisioneiros tiveram que suportar.



"Passávamos 22 a 23 horas por dia dentro da cela e fomos muito punidos. Já visitei dezenas de escolas por todo o país (nas últimas décadas) e quando conto a minha história, algumas crianças perguntam-me se realmente aconteceu", disse Domingos Abrantes.



Manter a memória viva

"A melhor maneira de respeitar a memória daqueles que se sacrificaram é garantir que o fascismo nunca retorne. A extrema-direita está a crescer na Europa, por isso agora é mais importante do que nunca contar às novas gerações sobre o que realmente aconteceu", disse o ativista à agência Reuters.



Os ativistas dizem que os governos anteriores, muitas vezes, procuraram intencionalmente erradicar memórias do passado fascista de Portugal. Por exemplo, alguns locais, incluindo a sede da polícia secreta de Salazar, em Lisboa, foram transformados em apartamentos ou hotéis de luxo.



A historiadora Irene Pimentel disse que o plano nacional de educação nas escolas também deu pouca atenção à era de Salazar.



"Mas agora os netos e netas daqueles que viveram a ditadura estão a interessar-se pelo que aconteceu e aqueles que viveram durante o regime estão a envelhecer", disse Pimentel.



O museu de Peniche não é a única iniciativa atual que tenta manter as memórias vivas. Em maio, uma fortaleza usada por Salazar como sua residência de férias foi transformada num centro artístico. Cineastas e produtores de teatro também estão a começar a trazer histórias, que ficaram por contar, sobre o regime para os palcos de Portugal e cinema português.



Paula Silva, diretora do Património Cultural, que administrará o museu, disse: "A liberdade é um direito humano, mas pode desaparecer".