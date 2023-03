Chega esta quarta-feira às livrarias o novo livro de Francisco Moita Flores – e desta feita não é um romance. Com o título ‘Um Enfarte no Alto do Parque’ [Casa das Letras], a obra é o testemunho, na primeira pessoa, sobre o que enfrenta quem sofre um enfarte agudo do miocárdio. O livro tem prefácio do cardiologista Diogo Cavaco, que se encontrava na Feira do Livro de Lisboa no momento em que Moita Flores enfrentou a morte, e que iniciou o processo de reanimação do escritor, que chegou a estar vários minutos clinicamente morto.“Resolvi partilhar a minha história, agora que estou praticamente recuperado, querendo contribuir para que uma das principais causas de morte em Portugal possa, de alguma forma, regredir”, afirmou Francisco Moita Flores, de 70 anos, que admitiu ter tido, no passado, comportamentos de risco. “Este livro também é uma saudade: dos enchidos, do presuntinho, da preguiça, do sal e… do cigarrito. Decidi aconselhar os menos avisados”, conclui.