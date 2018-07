Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

François Corbier (1944-2018)

Animador e cantor da música Flash tinha 74 anos.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:30

Aos sete anos começa a tocar na guitarra que o seu irmão lhe deixa após ingressar no serviço militar.



Aos 20 entra no circuito dos cabarés, onde se especializa no estilo "canções flash", onde interpreta 40 melodias em 20 minutos.



Adota o nome artístico de Alain Roux.



O desafio da rádio surge, aos 38 anos, quando veste a pele de um "avô cantigas francês" e conquista a fama no programa "Dorothé".



Morreu este domingo no hospital de Évreux.