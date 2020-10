Fred Martins: "Fernando Pessoa é também para o Brasil um poeta fundamental"

O cantor e compositor brasileiro Fred Martins vive em Lisboa há quatro anos. Entrou em Portugal pelo norte do país, morou na Galiza e nessa altura ia muitas vezes ao Porto onde tem muitos amigos. Sempre teve uma grande vontade de se aproximar da música contemporanea portuguesa e sente que neste momento as músicas que compõe ja têm uma sonoridade portuguesa ou ibérica, mas também africana. Isto pelos encontros que tem estabelecido com músicos como Nancy Vieira, Rolando Semedo, Sandra Martins, Bony Godoy ou Ruca Rebordão.



"Têm-me instigado muito a compor novas canções com ares que se escutam por aqui. O Brasil também é fruto dessa confluência, africana e portuguesa, e também indigena. Aqui a presença africana também é muito forte, e isso fortalece e reafirma essa conexão com o Brasil." afirma o cantor.

Em Portugal gravou o disco 'Para além do meu quintal' com músicos portugueses e da Galiza, e está prestes a lançar um segundo álbum denominado 'Ultramarino', onde faz a ligação do Brasil e América a Portugal e Espanha.

Fred Martins tem viajado pelo continente europeu, por Espanha, Itália, também pela Russia onde já atuou por duas vezes. e levar esta experiência de volta ao Brasil tem sido muito gratificante para o artista.

"Fernando Pessoa é também para o Brasil um poeta fundamental, muito presente na vida de quem gosta e acompanha a poesia.", diz Fred Martins a propósito da canção 'Noite de São João', que fez há alguns anos sobre um poema de Alberto Caeiro, um dos heterónimos de Pessoa. "A noite de São João é um evento que está muito presente na culturs brasileira, principalmente no nordeste. Sáo festas grandiosissimas, assim como em Portugal, no norte de Portugal também é muito forte. Esta canção foi o primeiro abraço à cultura portuguesa"

Fred Martins já compôs para artistas como Maria Rita, Ney Matogrosso ou Zélia Dumcan. Recentemente foi convidado por Joana Amendoeira e Tiago Torres da Silva para gravar e compor canções para um novo disco que Joana Amendoeira está prestes a lançar. "Para mim foi uma das experiências mais bonitas e generosas que já recebi, uma experiência muito rica, e tenho uma enorme gratidão a essas pessoas", conclui o músico brasileiro.

Imagem: Alexandre Azevedo e Tiago Sousa Dias

Ediação: Adrian Negura