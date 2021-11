Após uma ausência de cinco anos (o último filme foi ‘Ela’, com Isabelle Huppert, em 2016), Paul Verhoeven está de volta, mais polémico do que nunca. O mais recente filme do cineasta holandês, de 83 anos, responsável por ‘Instinto Fatal’ (1992), chama-se ‘Benedetta’, já está nas salas portuguesas e é considerado uma provocação à Igreja Católica.