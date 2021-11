A Fundação EDP e a Fundação de Serralves assinaram um memorando de entendimento que estabelece “uma parceria de longo prazo” para o campus cultural da Fundação EDP em Lisboa, que passa a ser gerido por Serralves. Num comunicado conjunto divulgado pelas duas entidades, que não especifica a duração do acordo, pode ler-se que “a parceria será concretizada na gestão e programação, por parte de Serralves, do Campus Cultural da Fundação EDP em Lisboa, juntando o MAAT e a Central Tejo ao Museu de Arte Contemporânea, à Casa e Parque de Serralves e à Casa do Cinema Manoel de Oliveira”.









“Com esta presença física em Lisboa, a Fundação de Serralves consolidará a sua relevância nacional e reforçará a sua afirmação internacional”, lê-se no comunicado.

As duas fundações realçam estarem “convictas da importância para o País desta parceria, que vai abrir novos horizontes ao conhecimento, estudo, desenvolvimento e divulgação da arte contemporânea e da ciência dentro e fora de fronteiras e vai reforçar os polos culturais de Lisboa e do Porto de ambas”.





O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), inaugurado em 2016 com projeto da arquiteta britânica Amanda Levete, é um dos espaços museológicos da Fundação EDP em Lisboa, juntamente com a Central Tejo - Museu da Eletricidade. Em outubro, o MAAT cumpriu o quinto aniversário com um balanço de 1,28 milhões de visitantes e 85 exposições realizadas desde a inauguração.