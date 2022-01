Fundão recebe espetáculo que celebra a vida e obra de Eugénio de Andrade

O Fundão recebe no sábado o espetáculo "Poesia em Eugénio", que celebra a vida e obra de Eugénio de Andrade, num cruzamento entre várias disciplinas artísticas unidas através das "palavras" do poeta que nasceu naquele concelho.

"É um espetáculo que tem poesia, teatro, música, cinema e dança e que tem como linha condutora as palavras de Eugénio de Andrade. Será Eugénio de Andrade a unir todos os elementos, sendo que tudo gira à volta dele", explicou à agência Lusa o diretor artístico do espetáculo, Rui Sérgio.

Com apresentação marcada para sábado, às 21h00, no auditório d'A Moagem, o espetáculo resulta de um projeto da Fundação Inatel, desenvolvido com apoio da Câmara do Fundão e que tinha estreia marcada para 2020, mas que foi cancelada devido à covid-19.