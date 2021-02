Fundo de Solidariedade com a Cultura apoiou mais de 1600 profissionais com 1,2 milhões de euros

O Fundo de Solidariedade com a Cultura apoiou cerca de 1600 profissionais com mais de 1,2 milhões de euros, nas duas fases de candidaturas, que decorreram no último trimestre de 2020, anunciou esta quarta-feira a SCML.

"Em dias fases de candidaturas e entre cinco linhas de apoio distintas, o Fundo de Solidariedade com a Cultura investiu um total de 1.247.971 euros em apoios, atribuídos a 1.658 profissionais, maioritariamente artistas e técnicos", refere a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), que gere o fundo, num comunicado enviado à agência Lusa.

A criação do Fundo de Solidariedade com a Cultura, para apoiar os profissionais da cultura, artistas e técnicos que ficaram sem trabalho por causa da covid-19, foi anunciada em abril de 2020 pela GDA - Gestão dos Direitos dos Artistas, juntamente com a Audiogest (Entidade de Gestão de Direitos dos Produtores Fonográficos em Portugal).