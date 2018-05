Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fura dels Baus celebram os vinte anos da Expo 98

Grupo catalão está de volta ao antigo espaço da exposição universal.

Por Pedro Rodrigues Santos | 09:57

"Vamos envolver o público do Super Bock Super Rock (SBSR) com uma atuação fora do comum." O diretor artístico Miki Espuma não poderia estar mais agradado por os La Fura dels Baus terem sido convidados para fechar a 24ª edição do evento lisboeta, quando se comemora o 20º aniversário da Expo 98.



De regresso ao Parque das Nações, o grupo catalão irá apresentar o espectáculo ‘In-Up // Out-Up’. "A ideia de partilhar o teatro e a música no mesmo espaço será a tendência do futuro", sublinha ao CM o responsável do coletivo.



Mas há outros pontos de interesse para os fãs do SBSR. "Vamos reforçar a arte urbana nesta edição", explica o promotor Luís Montez, "e apostar ainda mais no hip-hop, que é o estilo musical que melhor reflete essa filosofia".



O cartaz do festival, já fechado, tem Benjamin Clementine , Travis Scott e The xx como destaques, sem esquecer os portugueses Isaura, Mirror People ou The Parkinsons.



O bilhete diário custa 60 euros e 114 euros o passe de três dias, já a partir de deste sábado.