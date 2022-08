"Não é verdade que a Casa das Histórias esteja em risco ou a ser esvaziada de obras”, garante o filho da pintora portuguesa Paula Rego, que morreu no dia 8 de junho, em Londres, aos 87 anos. Nick Willing desmentiu assim a notícia de que o futuro daquele espaço museológico estaria “em risco”, porque as pinturas que se encontram em empréstimo têm estado a ser “gradualmente retiradas”. Segundo o realizador inglês, o museu de Cascais “nunca esteve tão bem, com cerca de 200 visitas diárias e 400 ao fim de semana”.









Esta terça-feira soube-se que a autarquia cascalense quer comprar, ainda este ano, duas obras da artista plástica portuguesa e que as destina ao acervo da Casa das Histórias Paula Rego (CHPR). Trata-se de ‘Day’ e ‘Night’, duas telas de grandes dimensões, criadas nos anos 50, e que, segundo o filho da pintora, “são emblemáticas do seu percurso”. As obras vão juntar-se às restantes do acervo da CHPR, que inicialmente começou por incluir 535 gravuras e desenhos, mas entretanto cresceu graças às doações da própria Paula Rego, incluindo uma de 28 gravuras, feita em 2019.

Salvato Teles de Menezes, presidente da Fundação D. Luís I, responsável pela atividade da CHPR, lembra que o protocolo da criação da Casa estabelece que “embora a câmara seja proprietária do acervo não pode vender as obras”. Já Nick Willing garante que a família tenciona vender a preços acessíveis obras da mãe, “desde que garantam que serão expostas ao público” e “tentando sempre que sejam expostas na Casa das Histórias”.