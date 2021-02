Gala dos Óscares vai ter diretos de vários locais

A menos de três meses da 93ª cerimónia dos Óscares, agendada para o próximo dia 25 de abril, novos detalhes começam a ser desvendados acerca do evento. "Para criar o espetáculo ao vivo que o nosso público quer ver, adaptando-nos aos constrangimentos da pandemia, a cerimónia será difundida em direto a partir de vários locais, entre eles o emblemático Dolby Theatre", informou a Academia, responsável pela atribuição dos desejados troféus, em comunicado à imprensa.No entanto, os restantes espaços que vão acolher a prestigiada gala continuam no segredo dos deuses. Para os mais fanáticos, esta decisão possibilita uma viagem ao passado. Em 1953, pela primeira vez, a cerimónia televisiva dos Óscares foi dividida entre Los Angeles e Nova Iorque.As próximas semanas vão ser de muito nervosismo para atores, realizadores e outros responsáveis de várias produções cinematográficas, que desejam uma nomeação. A 15 de março a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood vai divulgar todas as produções que vão estar na corrida ao prémio.Portugal ficou já excluído da competição - tentava o troféu de Melhor Filme Internacional com ‘Vitalina Varela’, do realizador Pedro Costa, mas acabou por ficar de fora. ‘Listen’ de Ana Rocha de Sousa também foi rejeitado. O último ano marcado pela pandemia de Covid-19 revelou-se catastrófico para a indústria cinematográfica, com várias produções adiadas por tempo indeterminado e gravações suspensas.