Gala solidária para ajudar os profissionais da cultura

A União Audiovisual vai realizar a 19 de março, no Casino do Estoril, uma Gala Solidária de Dança com a participação especial do bailarino português Marcelino Sambé, do Royal Ballet, de Londres, e peças de oito consagrados coreógrafos, a favor dos profissionais da cultura afetados pela crise. Com curadoria do coreógrafo e bailarino Miguel Esteves, da Companhia Nacional de Bailado, a gala será apresentada por Catarina Furtado.De acordo com Ricardo Queluz, da União Audiovisual (UA), a associação de cariz social e cultural, de apoio aos profissionais técnicos e artistas da cultura, espetáculos e eventos, formada no âmbito da pandemia da Covid-19 e da paralisação do setor, "ainda há cerca de 150 famílias às quais a associação continua a prestar apoio diariamente". A maioria concentra-se nas regiões de Lisboa, margem sul do Tejo e Porto.Além de apoiar diretamente esta associação, fazendo reverter a totalidade dos lucros de bilheteira para a causa, o projeto tem também o objetivo de alertar para "a importância da promoção da igualdade de acesso às artes, do incentivo à criação, produção e difusão artísticas; e da projeção internacional de criadores, produtores e outros agentes culturais portugueses", de acordo com a organização.Serão dançadas peças dos coreógrafos Ana Isabel Casquilho, Daniel Cardoso, Carlos Pinillos, Catarina Casqueiro & Tiago Coelho, Miguel Esteves, Miguel Santos e Vasco Wellenkamp. O preço dos bilhetes oscila entre os 15 e os 25 euros.