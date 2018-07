Exposição é para visitar até dia 31 de agosto.

Chama-se ‘Um chá com ‘Os Maias’’, a exposição de marionetas que a galeria Arte da Terra, à Sé, está a apresentar até ao final de agosto e recria o ambiente – e as figuras – do grande romance de Eça de Queirós.

"Tomar uma chávena de chá com Afonso da Maia, comentar a última toilette da Condessa de Gouvarinho, olhar as sempre elegantes Maria Eduarda e Raquel Cohen" são algumas das propostas desta mostra que tem entrada livre e que é para visitar todos os dias das 11h00 às 20h00.