‘Garfield, um musical com gatitude’: Produção sobre o gato gordo chega a Portugal

Nem todos saberão, mas há um musical internacionalmente conhecido sobre o gato gordo mais famoso do Mundo – o Garfield – e foi o próprio Jim Davis (que criou a personagem no papel) que o desenvolveu para os palcos.Quando o encenador Paulo Sousa Costa, que anda "sempre à procura de boas ideias", descobriu a existência de ‘Garfield, um musical com gatitude’, apressou-se a adquirir os direitos para o levar à cena no nosso país. O resultado, garante, "está a ter imenso sucesso junto do público", numa tenda montada no Jardim do Casino Estoril – onde o espetáculo musical ficará até meados de janeiro. Depois, parte em digressão e "já há muitas cidades interessadas...""Ninguém resiste ao charme do Garfield", diz Paulo Sousa Costa, que desafiou o ator Quimbé para interpretar o papel de protagonista "por todas as razões, mas também pela aparência física", reunindo à sua volta atores capazes de cantar e de dançar. "O espetáculo está em cena em mais de 50 países e não é de estranhar: a história tem um apelo universal", afirma. O enredo conta-se em poucas palavras. Garfield faz anos. Acontece que o dia do aniversário coincide com uma segunda-feira – o dia que ele mais odeia. Como se isso não bastasse, parece que os amigos se esqueceram da data e ninguém lhe dá os parabéns. Muito menos lhe trazem presentes... Pretexto para uma crise existencial e para um desfecho comovente, onde se faz o elogio da amizade.