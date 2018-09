Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gary Kurtz (1940-2018)

A ele se deve o conceito de 'a Força'.

Por Paulo Fonte | 01:30

"Toda a família 'Star Wars' ficou afetada", reagiu George Lucas, criador da saga, à morte do produtor dos dois primeiros filmes, vítima de cancro.



Kurtz dedicou-se ao estudo das religiões e, adiantam especialistas, a ele se deve muito do conceito de 'A Força'.



Conheceu Lucas na universidade, divergências sobre a rodagem do terceiro filme, 'O Regresso de Jedi', que o produtor considerava muito comercial, ditaram o fim da parceria.