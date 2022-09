Chama-se ‘Sombras Andantes’ o espetáculo que André Murraças estreia este mês, no Museu do Aljube – Resistência e Liberdade, em Lisboa, e evoca a memória dos homossexuais perseguidos por Salazar durante o Estado Novo.



Considerados “perversos” ou “doentes mentais”, colocados na prisão ou em campos de trabalhos forçados, esta página negra da História de Portugal é agora abordada em cena, por um criador que assumidamente gosta de “juntar o teatro com a memória histórica nacional, sobretudo a da comunidade LGBT”.









