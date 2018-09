Germano de Almeida dedica Prémio Camões aos cabo-verdianos

Escritor recebeu esta terça-feira o Prémio Camões.

O escritor cabo-verdiano Germano Almeida dedicou ao povo de Cabo Verde o Prémio Camões que recebeu na terça-feira, na Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro.

"Os cabo-verdianos adoraram. Aliás, acho que gostaram mais do prémio do que eu, de modo que eu divido o prémio com vocês. Eu fico com o dinheiro, mas dou-vos a honra", disse Germano Almeira.

O escritor confessou não imaginar que "ficassem tão contentes com a atribuição do prémio a um cabo-verdiano", mas não necessariamente a ele.