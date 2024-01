Globos de Ouro fazem história ao premiar primeira indígena como Melhor Atriz

Lily Gladstone tornou-se na madrugada desta segunda-feira na primeira indígena a ser premiada com o Globo de Ouro de Melhor Atriz , pelo seu papel de Mollie Burkhart em "Assassinos da Lua das Flores", um épico de Martin Scorsese.

"Não tenho palavras", disse Gladstone em inglês, depois de abrir o seu discurso falando a língua indígena Blackfeet, da tribo com o mesmo nome a que a atriz pertence e em que cresceu, no estado norte-americano do Montana.

"Isto é histórico", considerou, olhando para a estatueta. "Não pertence apenas a mim. Tenho-a na mão, tenho-a como todas as minhas lindas irmãs e mãe no filme", continuou.