Gorillaz forçados a interromper concerto após queda em palco

O concerto da banda Gorillaz terminou mais cedo devido a um incidente que envolve o rapper Del the Funky Homosapien, que caiu no meio do palco.



Finally, someone let me out of my cage. Something, something... I just fell off the stage. https://t.co/3WtQfuXzfl

O incidente aconteceu no festival dinamarquês Roskilde, o maior festival cultural e de música do norte da Europa, onde os Gorillaz eram cabeça de cartaz juntamente com outros nomes como Eminem, Bruno Mars, Nick Cave, David Byrne e Dua Lipa.

A queda obrigou a interrupção do concerto, quando estes interpretavam o hit de 2001 "Clint Eastwood" um dos temas mais populares dos Gorillaz. A queda foi violenta o suficiente para que Del não regressa-se ao palco e fosse posteriormente para um hospital local, onde permanecerá por alguns dias enquanto recupera das suas lesões.

O rapper Del aproveitou para despreocupar os fãs, com uma publicação no Twitter "Os cuidados de saúde aqui são fantásticos."

O espetáculo terminou com Damon Albarn a desculpar-se perante o público e a agradecer " Obrigado por uma noite linda."



Thank you all for the love! I’m doing alright but will be in the hospital for a bit, the care here is outstanding though. Much love to @gorillaz for having me out and I’ll be back soon yall pic.twitter.com/p383Mc2Qh5