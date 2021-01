"Gosto daquilo que faço e a entrega é grande": Recorde a entrevista exclusiva do fadista Carlos do Carmo à CMTV

A voz do fado Carlos do Carmo morreu

aos 81 anos no hospital de Santa Maria, em Lisboa, segundo informação avançada pela família.

O fadista Carlos do Carmo, que faleceu esta sexta-feira, vítima de um aneurisma, ganhou o Grammy Latino em 2014, tornando-se no segundo artista português a ganhar o prémio.Em entrevista à, Carlos do Carmo confessou que o prémio foi "um abrir de portas para a música popular portuguesa".

Nascido em Lisboa, em 21 de dezembro de 1939, Carlos do Carmo era filho da fadista Lucília do Carmo (1919-1998) e do livreiro Alfredo Almeida, proprietários da casa de fados O Faia, onde começou a cantar, até iniciar a carreira artística em 1964.

O seu percurso passou pelos principais palcos mundiais, do Olympia, em Paris, à Ópera de Frankfurt, do 'Canecão', no Rio de Janeiro, ao Royal Albert Hall, em Londres.