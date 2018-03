Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo concessiona mais quatro edifícios

Programa de concessões estatais a privados soma neste momento 33 imóveis históricos.

Por Ana Maria Ribeiro | 09:02

Já vai em 33, o número de edifícios históricos que o Governo incluiu na lista do programa Revive, que quer concessionar, a privados, imóveis públicos que estavam sem utilização ou mesmo ao abandono. Os últimos a integrar o grupo são o Convento de Santa Clara (em Vila do Conde); o Colégio de São Fiel (Castelo Branco); a Coudelaria de Alter do Chão (Portalegre); e o Forte da Meia Praia (Lagos) – conforme se pode verificar no site deste programa governamental.



A ideia é tornar os espaços rentáveis, transformando-os em unidades turísticas de grande qualidade. As obras de recuperação ficam a cargo dos privados, embora com uma ‘ajuda’ do Estado, que criou uma linha de crédito de 150 milhões de euros para este projeto.



A concessão terá fim, vigorando por um período entre 30 a 50 anos, após o qual o edifício regressa para gestão estatal.



O Revive não é isento de polémica. Recorde-se que o ministro da Cultura, Luís Castro Mendes, retirou da lista a Fortaleza de Peniche, por causa da onda de indignação pública que gerou a notícia de que a antiga prisão política seria concessionada a privados. Até ao momento, dos 33 edifícios, só quatro foram entregues à gestão privada mediante concurso.



Quatro foram a concurso

A concessão do Convento de São Paulo (Elvas), dos Pavilhões do Parque D. Carlos I (Caldas da Rainha) e do Hotel Turismo da Guarda está assegurada. Neste momento, o Estado estuda as propostas para a Quinta do Paço de Valverde, em Évora.



Destinos turísticos de luxo

O Convento de São Paulo será um hotel temático de quatro estrelas, enquanto a gestão dos Pavilhões do Parque D. Carlos I foi entregue ao grupo Visabeira, que tenciona ali abrir um hotel de cinco estrelas. O Hotel Turismo da Guarda será recuperado pelo grupo empresarial MRG.