Governo cria entidade para atrair filmagens para o País

Objetivo é ajudar a escolher regiões e a atribuir licenças necessárias para os trabalhos.

O Governo anunciou esta quinta-feira que até ao final do mês de maio vai apresentar publicamente o modo de funcionamento e o plano de atividades da futura Film Comission, com o objetivo de captar filmagens para Portugal.



O objetivo é que esta nova entidade, sob a alçada da secretaria de Estado do Turismo e do Ministério da Cultura, fale diretamente com quem quer fazer cinema ou publicidade em Portugal e ajude na escolha de regiões e na atribuição de licenças necessárias para os trabalhos.



A secretária de Estado da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, afirmou na Bolsa de Turismo de Lisboa ser uma "prioridade muito clara" atrair filmagens para o País.