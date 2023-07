Maria Bethânia, de 77 anos, conhecida pelo seu vasto repertório em todo o Mundo, foi distinguida pelo Governo português com a Medalha de Mérito Cultural. Segundo a nota da Presidência da República, “esta homenagem acontece como forma de gratidão pelo inestimável trabalho que tem feito na divulgação dos poetas portugueses, declamando-os, cantando-os e contribuindo de forma ímpar para a sua popularização não só no Brasil como em diversas partes do Mundo”.









A cerimónia de entrega da Medalha de Mérito Cultural, presidida pelo ministro da Cultura, decorreu no último sábado, em Oeiras, após o fim do concerto da artista inserido na 3.ª edição do festival Jardins do Marquês, cujo cartaz inclui nomes como Michael Bolton, Joss Stone, Liniker e Sara Correia.

Sobre a homenagem, o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, fez questão de destacar a “ideia verdadeiramente luminosa de Maria Bethânia fazer dos poetas artistas populares”.