A situação de contingência decretada pelo Governo devido ao aumento de temperaturas, está a levar o Executivo liderado por António Costa a dialogar com os organizadores do festival de música ‘Super Bock, Super Rock’ e da concentração motard de Faro, agendados para o próximo fim de semana.



Em declarações aos jornalistas em Viseu, o primeiro-ministro explicou que as conversas “surgem para se discutir a relocalização ou reformatação dos eventos”.









Ver comentários