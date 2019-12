Governo pretende lançar Lotaria para ajudar a preservar Património

O Governo pretende lançar no próximo ano a Lotaria do Património, que tem como objetivo "promover o envolvimento de todos na missão nacional de reabilitação do património cultural". A medida, que já constava do programa eleitoral do PS, vai concretizar-se em 2020 e consiste no lançamento de um jogo cujas receitas são, depois, utilizadas em benefício de edifícios históricos previamente selecionados."O património cultural é um ativo fundamental para o desenvolvimento e coesão social, económica e territorial do País, pelo que o Governo considera que é decisivo estruturar e lançar um programa plurianual de meios e investimentos para a reabilitação e dinamização do património cultural, assente numa diversificação de fontes de financiamento", explicou aoo Ministério da Cultura, acrescentando que a criação da Lotaria do Património, em conjunto com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que detém o monopólio do jogo em Portugal, insere-se no "contexto de ação programada para a preservação do património cultural e de envolvimento de todos nesta causa comum".A informação detalhada sobre a iniciativa será disponibilizada em breve.Portugal poderá adotar o modelo utilizado desde 2018 em França: o Loto do Património, com um prémio máximo de 13 milhões de euros, e raspadinhas que podem render até 1,5 milhões. Em 2019, o jogo rendeu cerca de 20 milhões ao Estado, que vão financiar vários edifícios históricos.